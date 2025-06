Unfall führt zu weiteren Sperrungen und Staus auf A8

Bitte aktivieren Sie Javascript

Gleich mehrere Vorfälle haben am Dienstag auf der A8 zu erheblichen Beeinträchtigungen geführt. Wie ein Polizeisprecher berichtete, mussten im Bereich einer Baustelle bei Pforzheim ein Schwertransporter und ein Tanklaster abgeschleppt werden. Die Sperrung an dieser Stelle wurde am frühen Nachmittag aufgehoben. Der Verkehr hatte sich bis zu 20 Kilometer gestaut.

Für weitere Verkehrsbehinderungen auf der A8 sorgte später ein Lastwagen, der bei Leonberg von der Straße abkam. Der 65 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der mit rund 1,4 Tonnen schweren Papierrollen beladene Sattelzug hatte eine Leitplanke durchbrochen und war auf die Seite gekippt. Dabei sei der Tank beschädigt worden und Kraftstoff in die Erde gesickert. Die Bergung sollte bis in die Abendstunden dauern.

