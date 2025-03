Unfall bei Hoffenheim-Nachwuchszentrum – Kind in Klinik

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Unfall in Zuzenhausen (Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Kinder im Alter von 3 und 9 Jahren schwer verletzt worden. Die beiden wollten nach Polizeiangaben gerade zusammen mit ihrer Mutter ins Auto steigen, als ein SUV-Fahrer auf einem Parkplatz die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den geparkten Wagen der Familie fuhr. Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Nachwuchstrainingszentrums des Fußballvereins TSG Hoffenheim.

Ein Rettungshubschrauber brachte den 9-Jährigen demnach mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Seine 3 Jahre alte Schwester erlitt einen Schlüsselbeinbruch - die Mutter kam mit Prellungen davon. Warum der 59-jährige Mann am Donnerstagabend die Kontrolle über sein Auto verlor, blieb zunächst unklar.