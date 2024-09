Unfall: A5 für über vier Stunden teils gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Unfall mit einem Gefahrguttransporter auf der Höhe Rastatt ist die Autobahn 5 am frühen Morgen für über vier Stunden in Richtung Süden teilweise voll gesperrt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher könnte am Steuer eingeschlafen sein, teilte die Polizei mit.

Es seien infolge des Unfalles Betriebsstoffe ausgelaufen, die geräumt werden mussten. Nach Polizeiangaben bildete sich aufgrund der Teilsperrung ein Stau von rund acht Kilometern.

Ein Fahrzeug wollte demnach auf die A5 auffahren, der Gas-Transporter sei deshalb auf die mittlere Fahrspur gewechselt. Daraufhin fuhr ein Transport-Fahrzeug auf ihn auf. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei ersten Erkenntnissen zufolge auf 40.000 Euro.