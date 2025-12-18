Unfälle und kilometerlanger Stau wegen tief stehender Sonne

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf der Autobahn 8 bei Rutesheim herrschte am Morgen großes Chaos mit kilometerlangen Staus. Nach ersten Erkenntnissen ereigneten sich auf der linken Spur in Fahrtrichtung Stuttgart zwei Auffahrunfälle, weil Autofahrer durch die tief stehende Sonne geblendet worden waren. An den Karambolagen waren einmal drei Autos, das andere Mal fünf Fahrzeuge beteiligt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Staulänge betrug am späten Morgen etwa neun Kilometer. Auch auf der Gegenfahrbahn krachte es.

Bei den Unfällen Richtung Stuttgart wurden nach ersten Informationen drei Menschen verletzt, einer wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Wegen des Hubschraubereinsatzes musste die Fahrbahn kurzzeitig komplett gesperrt werden. Mindestens eine Spur war am späten Morgen wieder offen.

Auf der Gegenfahrbahn Richtung Karlsruhe ereigneten sich zwei Unfälle, einmal mit drei beteiligten Autos und einmal mit einem Lastwagen und einem Auto. Ob es hier Verletzte gab, blieb vorerst unbekannt. Auch war nicht klar, was zu den Unfällen führte. Der Stau betrug hier vier Kilometer.