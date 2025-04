Unfälle nach Niesanfall - Kinder und Erwachsene verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Niesanfall während seiner Fahrt im Landkreis Biberach ist ein 29-Jähriger mit dem Auto auf einen Traktor aufgefahren. Der 30 Jahre alte Traktorfahrer sei durch den Aufprall vom Sitz auf die Straße geschleudert worden, teilte die Polizei mit. Er erlitt schwere Verletzungen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Traktorfahrer kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Rettungskräfte brachten den 30-Jährigen in ein Krankenhaus. Den 29-Jährigen erwartet laut Polizei eine Anzeige. Er habe den Beamten geschildert, dass er während der Fahrt plötzlich einen Niesanfall hatte und deshalb die Aufmerksamkeit verlor.

Der Traktor war bei dem Unfall am frühen Montagmorgen nach rechts von der Fahrbahn bei Steinhausen an der Rottum abgekommen - und blieb zunächst im Grünstreifen stehen. Das führte einige Stunden später zu einem weiteren Auffahrunfall an derselben Stelle.

Zwei kleine Kinder bei weiterem Unfall leicht verletzt

Wegen des Traktors sei ein 76 Jahre alter Autofahrer langsamer gefahren. Das soll eine hinter ihm fahrende Fahrerin nicht bemerkt haben, die Autos stießen zusammen. Die 87-Jährige war laut Polizei wohl auch von dem neben der Straße stehenden Traktor abgelenkt und schaute nicht nach vorn.

Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Senioren sowie zwei Kinder im Alter von vier und sechs Jahren leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Auch die 87-Jährige erwartet nach Angaben eines Polizeisprechers eine Anzeige.