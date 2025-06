Unfälle mit Gasgrills verhindern - Feuerwehr gibt Tipps

Bitte aktivieren Sie Javascript

Egal ob auf der heimischen Terrasse oder im Garten: Bei sommerlichem Wetter grillen viele Menschen. Dabei kommt es auch immer wieder zu Unfällen mit Gasgrills. Um Unfälle zu verhindern, sollen die Menschen ihre Grills regelmäßig reinigen, wie der stellvertretende Kommandant der Feuerwehr Göppingen, Sven Wirth, rät. Denn wenn das Fett etwa noch am Grillrost hänge, könne es leicht zu Fettbränden kommen.

Ebenfalls sollten Grillbesitzer Schläuche und Sicherheitseinrichtungen regelmäßig überprüfen, ob noch alles intakt ist. Vorsicht ist auch geboten, wenn man das Gas einschaltet, bevor man den Deckel öffnet. Dann könne es beim Anzünden zu einer Verpuffung kommen, so der Experte.

Mann in Eislingen bei Verpuffung schwer verletzt

Ein solcher Unfall war am Sonntag einem Mann in Eislingen (Kreis Göppingen) zum Verhängnis geworden. Der 31-Jährige hatte schwere Verbrennungen bei einer Verpuffung an einem Gasgrill erlitten. Warum es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte.

Feuerwehr: Grillen mit Gas grundsätzlich sicher

Sollte es trotzdem einmal brennen, empfiehlt der Experte, einen Feuerlöscher für Fettbrände oder eine Löschdecke zu nutzen. Niemals dürfe auf einen Fettbrand Wasser geschüttet werden.

Allgemein bewertet der Feuerwehrmann Gasgrills als sicher. Die Zahlen der Gasgrillunfälle steige zwar leicht, dies sei aber mit der vermehrten Nutzung von Gasgrills in den heimischen Gärten zu erklären, hieß es.