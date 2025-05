Undav: VfB kann durch Pokalsieg »vieles wiedergutmachen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Nationalspieler Deniz Undav setzt darauf, mit dem DFB-Pokalsieg die durchwachsene Bundesliga-Saison des VfB Stuttgart vergessen zu machen. Zudem hofft er auf einen Lerneffekt beim Bundesligisten. »Wir können durch den Sieg jetzt vieles wiedergutmachen. Und dann hast du trotz der negativen Dinge wieder eine gute Saison gespielt«, sagte der Angreifer vor dem Pokalfinale am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) gegen Drittliga-Meister Arminia Bielefeld.

Mit dem Titel würde sich der VfB, der in der Liga nach Platz zwei im Vorjahr nur Tabellenneunter wurde, noch für die Europa League qualifizieren. Die erneute Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb auf diese Art zu schaffen, hätte »jeder vor der Saison unterschrieben«, meinte Undav. In der abgelaufenen Runde war der VfB in der Champions League angetreten.

Für Undav das bisher größte Spiel

Der Stürmer erwartet, dass die VfB-Profis aus der zwischenzeitlichen Schwächephase vor einigen Wochen für die Zukunft lernen und in der kommenden Saison in der Liga wieder durchstarten. »Du weißt jetzt, wie es mit der Dreifachbelastung oder sogar Vierfachbelastung durch die Nationalmannschaft ist«, erklärte Undav. Er hoffe, dass nach den jüngsten drei Siegen in der Liga und dem Pokalfinale der Trend nach der Sommerpause weiter nach oben zeigen wird.

Das Pokalfinale gegen Bielefeld sei für ihn persönlich sein bisher größtes Spiel, meinte Undav. Bisher sei es die Champions-League-Partie im September gegen Real Madrid gewesen, die die Stuttgarter nach starker Leistung mit 1:3 verloren. »Aber es geht jetzt halt um einen Titel.«