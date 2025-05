Undav als Jägermeister-Fan - »Bier mag ich nicht«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Euphorisch vom DFB-Pokaltriumph machte Nationalstürmer Deniz Undav aus seiner Getränkewahl keinen Hehl. Ob er schon aus dem Pokal getrunken habe, wurde der Torjäger des VfB Stuttgart nach dem 4:2 im Finale gegen Arminia Bielefeld gefragt. »Ich nicht«, antwortete der Stürmer, als er mit der Trophäe in den Händen in die Berliner Nacht ging. »Wenn Jägermeister drin wär, hätte ich getrunken, aber Bier mag ich nicht.«

Auch Nationalmannschaftskollege Angelo Stiller verriet, dass er gern den Kräuterlikör trinkt. »Viele sagen, es schmeckt nicht, aber ich bin Fan davon«, erzählte der Mittelfeldspieler. Stiller war aus Spaß beim Gang aus den Katakomben des Olympiastadions erst einmal mit einer Schwimmbrille aufgetaucht.

Zum Feiern hatten die Schwaben allen Grund. Der Favoritensieg gegen den Pokalschreck Bielefeld war für den VfB ein Moment für die Vereinschronik. Seit der Meisterschaft 2007 hatten die Stuttgarter keinen Titel geholt, ein Pokalsieg war dem VfB zuletzt 1997 gelungen.

Auf den VfB wartet Empfang in Stuttgart

Eine bessere Stimmung als beim Finale habe er noch nie erlebt, sagte Undav. »Ich habe niemals darüber nachgedacht, so einen Pokal gewinnen zu können. Das habe ich Gott sei Dank heute getan. So richtig realisiert habe ich das noch nicht«, sagte der Stürmer. »Alle sind glücklich, alle wollen feiern, alle wollen trinken, alle wollen Spaß haben und dann in den Urlaub gehen.« Undav und Stiller sind allerdings wie drei weitere VfB-Profis noch für die Nations-League-Partien der deutschen Nationalmannschaft Anfang Juni nominiert.

Für den Pokalsieger geht es nach der Partynacht in Berlin am frühen Mittag zurück nach Stuttgart. Dort soll die Feier nach einem Empfang im Rathaus mit den Fans auf dem Schlossplatz weitergehen.