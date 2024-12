Unbekannter tritt 12-Jährigen in den Rücken

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein unbekannter Mann soll einen 12-Jährigen in einem Streit mit Anlauf in den Rücken getreten haben. Der 12-Jährige war am Samstagmittag mit seinem Bruder in einem Drogeriemarkt in Singen (Kreis Konstanz) einkaufen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach stand der Junge wohl einem Mann im Weg. Deshalb sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen. Nach dem Tritt flüchtete der Mann unerkannt. Ob und wie sehr der 12-Jährige verletzt wurde, war zunächst unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.