Unbekannter soll Auto in Schwäbisch Gmünd in Brand gesetzt haben

Ein noch unbekannter Täter soll in Schwäbisch Gmünd ein an einem Wohnhaus geparktes Auto angezündet haben. Auto und ein daneben stehender Anhänger brannten voll aus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte demnach noch verhindern, dass sich die Flammen auf das Wohnhaus ausweiteten.

Es gebe Hinweise darauf, dass das Auto mutwillig in Brand gesetzt wurde, heißt es in der Mitteilung. Mit mehreren Streifen fahndete die Polizei demnach bereits nach einem Täter, blieb dabei aber ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei sucht Zeugen. (dpa)