Auf buchstäblich herzliche Weise hat ein Unbekannter in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) das Auto einer jungen Frau beschädigt. Polizeiangaben zufolge kratzte der Täter ein Herz in die Fahrertür. An dem Wagen der 19-Jährigen entstand ein Schaden von mehr als 1.000 Euro. Tatzeit war am Montag. Die Polizei ermittelt. Ob die Autobesitzerin einen bestimmten Urheber der verqueren Liebeserklärung im Verdacht hat, war nicht bekannt.