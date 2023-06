Aktuell Land

Unbekannter beschießt Zug

Ein Unbekannter hat einen Zug nahe Rainau (Ostalbkreis) beschossen. Mutmaßlich benutzte er ein Luftgewehr oder eine vergleichbare Waffe, wie Bundespolizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Das Geschoss habe eine Fensterscheibe des Zuges beschädigt, sei aber nicht geeignet gewesen, diese zu durchschlagen, hieß es. Ein Fahrgast hatte nach dem mutmaßlichen Beschuss am Dienstag die Polizei informiert. Einsatzkräfte prüften den Zug bei einem vorzeitigen Halt in Jagstzell. Der Metropolexpress sollte am Mittwoch weiter untersucht werden.