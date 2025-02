Unbekannter baut Unfall, verletzt 14-Jährigen – und flüchtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Autofahrer hat in Stuttgart einen Unfall verursacht, bei dem ein 14-Jähriger verletzt wurde - und ist anschließend zu Fuß geflüchtet. Mit einem Mietwagen sei der Unbekannte von der Fahrbahn abgekommen und in ein Auto gekracht, das infolgedessen gegen ein Verkehrsschild und einen Parkautomaten geschoben wurde, wie die Polizei am Mittag mitteilte.

Dann habe der Unbekannte versucht, zu fliehen, und habe beim Losfahren mit seinem Wagen weitere drei Fahrzeuge aufeinander geschoben. Auf einem Gehweg habe das Auto zudem zwei Roller und zwei Fahrräder gegen eine Hauswand gedrückt, wobei es einen 14-Jährigen streifte. Das Auto kam schließlich zum Stehen und der Unbekannte flüchtete. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos.

Schaden von rund 10.000 Euro

Wie sich später herausstellte, soll der Unbekannte zudem kurz vorher einen Auffahrunfall verursacht haben. Er sei mit seinem Wagen einer Autofahrerin ins Heck gefahren. Sie wurde gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Der 14-Jährige wurde nach dem Vorfall vom Rettungsdienst versorgt und mit seinen leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.