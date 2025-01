Unbekannte zerfetzen serienweise Wahlplakate der »Grünen«

In Ravensburg haben Unbekannte mehr als hundert Wahlplakate der Grünen zerrissen. (Symbolbild)

Unbekannte haben in Ravensburg mehr als hundert Wahlplakate der Partei »Die Grünen« zerfetzt. Laut Polizei entstand ein Schaden von mehr als 1.000 Euro. Die Täter zogen bereits am Freitag im gesamten Stadtgebiet zahlreiche Plakate von der Aufhängung und zerrissen sie. Auch im Bereich Leutkirch, Aitrach und Aichstetten im Kreis Ravensburg haben Unbekannte am Dienstag mehrere Wahlplakate beschmiert und zerrissen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung mit politisch motiviertem Hintergrund.

Im derzeitigen Wahlkampf kein Einzelphänomen: In Mosbach beschmierten Täter Plakate unterschiedlicher Parteien mit beleidigenden Schriftzügen, in Künzelsau (Hohenlohekreis) machten Unbekannte die abgebildeten Wahlkreiskandidaten mit Farbe teils unkenntlich, in Winden und Elzach (Kreis Emmendingen) schmierten Unbekannte verfassungswidrige Inhalte auf Plakate.