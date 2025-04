Unbekannte zünden Silvesterrakete, dann brennt Wiese

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Unbekannte sollen in Bempflingen (Kreis Esslingen) eine Streuobstwiese durch Zünden von Silvesterraketen zum Teil entflammt haben. Die Feuerwehr konnte den Brand, der sich auf 20 Quadratmeter ausbreitete, glücklicherweise schnell unter Kontrolle bringen, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen hatten zwei, mutmaßlich Heranwachsende beobachtet, welche die Raketen zündeten. Sie seien anschließend in einem Fahrzeug davongefahren. Der Schaden des Brandes am Donnerstag hielt sich mit 200 Euro in Grenzen.