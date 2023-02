Aktuell Land

Unbekannte versprühen Reizgas in Festzelt

Unbekannte haben auf einer Fasnet-Veranstaltung in Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) Reizgas versprüht. Laut Mitteilung der Polizei klagten 25 Besucher am Samstagabend über Übelkeit und Atemwegsbeschwerden, eine Person fiel kurzzeitig in Ohnmacht. Rettungskräfte versorgten die Betroffenen vor Ort, keiner von ihnen musste ins Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt befanden sich laut Polizei rund 500 Menschen in dem Festzelt des sogenannten Narrendorfs. Nachdem das Zelt durchgelüftet wurde, konnte die Feier fortgesetzt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen des Vorfalls.