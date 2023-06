Aktuell Land

Unbekannte stehlen mehrere Gewehre aus Schützenhaus

Unbekannte sind in das Gebäude eines Schützenvereins in Heidenheim eingebrochen und haben mehrere Gewehre samt Munition gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen Sonntagnachmittag und Mittwochabend. Der oder die Täter durchwühlten Schubladen und Schränke und versuchten vergeblich, einen Tresor aufzubrechen. Sie entwendeten sieben oder acht Luftgewehre mit dazugehöriger Munition. Wie die Unbekannten in das Schützenhaus gelangt waren sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauerten noch an.