Unbekannte stehlen Hunderte Pfandflaschen von Firmengelände

Unbekannte haben im Landkreis Sigmaringen erneut Hunderte Pfandflaschen vom Gelände eines Saftlieferanten gestohlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, klauten nach bisherigen Ermittlungen drei Täter am Freitagabend in Pfullendorf rund 400 Plastikflaschen im Wert von rund 100 Euro aus einem Müllcontainer. Fahndungen blieben laut Polizei erfolglos.