Unbekannte sprengen Geldautomaten und fliehen

Ein Geldautomat in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ist in der Nacht zum Montag von bislang unbekannten Tätern gesprengt und geplündert worden. Zeugen hatten daraufhin die Polizei alarmiert, die mit Streifenwagen und einem Hubschrauber ausrückte, um die geflüchteten Täter zu finden - erfolglos. Wie viel Bargeld gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden durch die Explosion ist, war noch nicht bekannt. In dem mehrstöckigen Wohn- und Geschäftsgebäude, in dem der Geldautomat steht, wurde niemand verletzt.