Unbekannte sprengen Geldautomaten im Enzkreis

Ein Geldautomat ist in der Nacht im Enzkreis von Unbekannten gesprengt worden. Der Automat stand in einer Bankfiliale in Friolzheim, wie eine Polizeisprecherin sagte. Es wurde nach mindestens drei männlichen Tätern bislang erfolglos gefahndet, die den Angaben zufolge vermummt mit einem dunklen Auto vom Tatort flüchteten.

Zuvor hatte die Polizei von vier mutmaßlichen Tätern gesprochen und von möglicherweise mehreren gesprengten Automaten in der Filiale. Bei dem Gebäude soll es sich um eine reine Bankfiliale handeln. Ein angrenzendes Mehrfamilienhaus wurde laut Polizei vorsorglich geräumt. Betroffen waren knapp ein Dutzend Menschen. Sie hätten inzwischen wieder in das Haus zurückkehren können.

Zur Höhe des Schadens und des Diebesguts wurden zunächst keine Angaben gemacht. Bei den Ermittlungen werde die Schutz- und Kriminalpolizei vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg unterstützt. Die Polizei sucht nach Zeugen.