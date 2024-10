Bitte aktivieren Sie Javascript

Unbekannte haben in Vogtsburg im Kaiserstuhl im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald einen Geldautomaten gesprengt. Der Automat habe nicht in einem Gebäude gestanden, sagte ein Polizeisprecher. Wie hoch der Schaden ist und wie viel Geld die Täter mitgenommen haben, müssen nun die Ermittlungen zeigen. Seit der Tat am frühen Morgen seien die Täter auf der Flucht, so der Sprecher weiter.