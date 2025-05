Unbekannte sprengen Geldautomat - 700.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Unbekannte Täter haben in Knittlingen (Enzkreis) einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei ein Schaden von rund 700.000 Euro. Der Automat befand sich den Angaben nach in einem Wohnhaus mit integriertem Bankgebäude, das bei der Sprengung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigt wurde. Die Täter entwendeten eine unbekannte Menge an Bargeld und flüchteten anschließend mit einem Fahrzeug. Polizei und Landeskriminalamt haben die Ermittlungen aufgenommen.