Bitte aktivieren Sie Javascript

Unbekannte haben in Engen (Kreis Konstanz) einen Blitzer gesprengt. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 20.000 Euro, wie eine Polizeisprecherin sagte. Um welchen Sprengstoff es sich handelte, blieb zunächst unklar. Die Blitzersäule stand in Bargen, einem Ortsteil von Engen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise, die am Mittwochabend zum Vorfall Beobachtungen gemacht haben könnten.