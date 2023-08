Aktuell Land

Unbekannte schlachten Schaf auf Weide, um es zu essen

Unbekannte haben auf einer Weide in Adelberg (Kreis Göppingen) ein Schaf geschlachtet und das Fleisch zum Verzehr mitgenommen. Zeugen fanden Überreste des Schafs in einem nahegelegenen Stausee. Die Überreste seien in einem Zustand vorgefunden worden, dass man von einer Schlachtung zu Essenszwecken ausgehe, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.