Unbekannte klauen 19 Ortsschilder in der Region Göppingen

Vier Unbekannte, darunter mindestens eine Frau, sollen für insgesamt 19 Diebstähle von Ortsschildern in der Region Göppingen verantwortlich sein. Ein Zeuge habe die vierköpfige Gruppe bei einer der Taten beobachtet, teilte Polizei am Donnerstag mit. Die Diebe hatten am Montag das Ortsschild von Manzen abmontiert und seien in einem weißen Mittelklassewagen unterwegs gewesen.