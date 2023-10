Aktuell Land

Unbekannte entsorgen Autoreifen am Waldrand

Einen ganzen Stoß Autoreifen haben Unbekannte unerlaubt an einem Waldrand im Kreis Biberach entsorgt. Die Täter luden in den vergangenen Tagen rund 80 Reifen hinter dem Freibadgelände von Warthausen ab, wie die Polizei mitteilte. Sie sucht nach Zeugen, hieß es in einer Mitteilung von Dienstag. Müll im Wald abzuladen, kann eine Straftat sein. Dadurch könnten Tiere gefährdet oder die Umwelt durch austretende Stoffe geschädigt werden.