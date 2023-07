Aktuell Land

Unbekannte entrollen Banner mit rassistischer Parole

Drei unbekannte Männer sind auf das Dach eines Freibads im Stuttgarter Stadtteil Untertürkheim geklettert und haben dort ein Transparent mit einer rassistischen Parole entrollt. Darauf sei der Schriftzug »Remigration für sichere Freibäder« zu lesen gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Stuttgart. Im Inselbad hatte es in den vergangenen Wochen mehrfach sexuelle Übergriffe auf Mädchen und junge Frauen gegeben.