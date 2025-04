Unbekannte brechen in Tankstelle ein und stehlen Zigaretten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Unbekannte sind nachts in eine Tankstelle in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) eingebrochen und haben mehrere Stangen Zigaretten gestohlen. Die genaue Menge und die Höhe der Beute blieben zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach gelangten die Täter durch ein Fenster in die Tankstelle und lösten den Alarm aus.

Bevor die Streife eintraf, waren die Einbrecher mit einem Fahrzeug den Angaben zufolge bereits geflüchtet. Die Polizei fahndete nach den Tätern mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber. Die Ermittler bitten Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.