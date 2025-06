Unbekannte bewerfen in Mannheim Auto von oben

Bitte aktivieren Sie Javascript

MANNHEIM. Als eine 22 Jahre alte Frau im Fahrzeug sitzt und in der Nacht auf Sonntag in Mannheim unterwegs ist, hört sie einen lauten Knall. Sie steigt aus und sieht laut Polizei ein rund zehn Zentimeter großes Loch in der Heckscheibe ihres Fahrzeugs. »Offenbar hatte jemand aus großer Höhe einen Gegenstand auf das Fahrzeug geworfen«, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (dpa)