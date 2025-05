Unbekannte überfallen Schnellimbiss mit Schusswaffe

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einer Schusswaffe und einem Elektroschocker sollen zwei bislang unbekannte Täter im Landkreis Karlsruhe zwei Mitarbeiterinnen eines Schnellimbisses bedroht und ausgeraubt haben. Die beiden Frauen blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden maskierten Täter betraten den Angaben nach in der Nacht auf Samstag einen Schnellimbiss in Bretten. Einer der beiden habe mit einer Schusswaffe eine 50 Jahre alte Angestellte des Restaurants bedroht. Der zweite Täter hielt den Angaben zufolge einer 19 Jahre alten Mitarbeiterin einen Elektroschocker an den Körper und soll diesen auch genutzt haben. Die Täter nahmen demnach Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich aus der Kasse und packten es in eine mitgebrachte dunkelblaue Sporttasche.

Sie sollen in einem nicht näher bekannten Fahrzeug geflüchtet sein. Eine Fahndung nach den Tätern blieb demnach zunächst erfolglos. Die Polizei sucht nach Zeugen.