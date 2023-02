Aktuell Land

Unangemeldete Demo vor Kretschmanns Wohnhaus: Geldstrafe

Für den Aufruf zu einer unangemeldeten Corona-Demonstration in der Nähe des Hauses von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) muss ein Mann nun 16.000 Euro Strafe zahlen. Das Landgericht Hechingen verurteilte ihn am Mittwoch in einem Berufungsprozess wegen Durchführung einer öffentlichen Versammlung ohne Anmeldung zu 80 Tagessätzen zu je 200 Euro, wie ein Sprecher mitteilte. Der 53-Jährige hatte die Demonstration im Februar 2022 in Sigmaringen laut Gericht angeführt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.