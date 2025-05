Umfrage: AfD und Linke legen zu, CDU und Grüne mit Einbußen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg tendieren einer neuen Umfrage zufolge immer mehr dazu, ihre Stimmen bei der nächsten Landtagswahl einer Partei am Rande des politischen Spektrums zu geben. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) und der Stuttgarter Zeitung hervor.

Wenn an diesem Sonntag Landtagswahl wäre, käme die AfD auf 19 Prozent der Stimmen - das ist ein Plus von vier Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Umfrage im Dezember. Auch die Linke könnte deutlich zulegen, sie käme auf 7 Prozent - im Dezember war sie noch mit unter drei Prozent in der Kategorie »andere Parteien« aufgeführt.

Mitte verliert an Zustimmung

Verluste müssten der Umfrage zufolge Parteien in der politischen Mitte hinnehmen: Die CDU wäre mit 31 Prozent weiter mit Abstand stärkste Kraft, büßt aber im Vergleich zur Umfrage im Dezember zwei Prozentpunkte ein. Ebenfalls zwei Prozentpunkte weniger bekämen die Grünen, die bei 20 Prozent lägen. Die Sozialdemokraten würden der Umfrage zufolge um drei Prozentpunkte auf noch 10 Prozent abrutschen. Die FDP würde sich demnach um einen Prozentpunkt auf fünf Prozent verbessern. Das BSW würde mit unveränderten vier Prozent weiter nicht in den Landtag einziehen.

Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl im März 2021 hatten die Grünen 32,6 Prozent erreicht, die CDU kam auf 24,1 Prozent, die SPD auf 11, die FDP auf 10,5 und die AfD auf 9,7 Prozent. Das BSW wurde erst Anfang 2024 gegründet.

Die nächste Landtagswahl findet in Baden-Württemberg am 8. März 2026 statt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tritt dann nach drei Amtszeiten nicht mehr an. Er regiert mit einer grün-schwarzen Koalition. Für die Grünen geht der ehemalige Bundesminister Cem Özdemir ins Rennen, für die CDU Landes- und Fraktionschef Manuel Hagel. Beide sollen in den nächsten Wochen auf Parteitagen offiziell zu Spitzenkandidaten gekürt werden.

Menschen wünschen sich CDU-Regierung - und Özdemir

Der Umfrage zufolge gibt es bei der Frage, wer die künftige Landesregierung anführen soll, einen Wunsch nach Wechsel. Demnach würden 42 Prozent der Befragten eine CDU-geführte Landesregierung bevorzugen. Für eine Regierung unter Führung der Grünen sprechen sich 29 Prozent aus. Eine AfD-geführte Landesregierung wünschen sich 19 Prozent.

Beim Spitzenpersonal ist die Stimmung dagegen anders. Könnten die Menschen im Südwesten den Ministerpräsidenten direkt wählen, würden sich 39 Prozent für Cem Özdemir von den Grünen entscheiden. CDU-Landeschef Manuel Hagel würden nur 18 Prozent vorziehen. Markus Frohnmaier von der AfD hätten gerne sieben Prozent der Befragten als Ministerpräsidenten.

Für die repräsentative Umfrage wurden 1.146 Wahlberechtigte in Baden-Württemberg zwischen dem 7. und 13. Mai befragt. Die Fehlertoleranz liegt zwischen zwei und drei Prozentpunkten. Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten.