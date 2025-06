Ulmer Basketballer können Meisterschaft klarmachen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Basketballer von ratiopharm Ulm können an diesem Dienstag die deutsche Meisterschaft perfekt machen. Die Ulmer führen in der Best-of-Five-Finalserie gegen Titelverteidiger Bayern München mit 2:1 und haben ab 20.00 Uhr (Dyn) Heimrecht. Bei einem Sieg steht der zweite Titelgewinn nach 2023 fest. Gleichen die Bayern zum 2:2 aus, fällt die Entscheidung am Donnerstag in München.

Noch unklar ist, ob bei den Ulmern die beiden NBA-Kandidaten Ben Saraf und Noa Essengue zum Einsatz kommen. Beide nehmen am NBA-Draft teil, der am Mittwoch (Ortszeit) in New York stattfindet. Deswegen hatten die Ulmer einen Antrag auf Verlegung der Spiele vier und fünf gestellt, der von der Liga aber abgelehnt wurde.

Die Bayern würden die Saison im Falle einer Niederlage ohne Titel abschließen. Das wäre für das Starensemble von der Isar eine herbe Enttäuschung.