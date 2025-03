Bitte aktivieren Sie Javascript

Für Basketball-Profi Isaiah Roby von ratiopharm Ulm ist die Saison vorzeitig beendet. Der 27-Jährige fällt nach seiner Handgelenksverletzung nun mit einer schweren Knieverletzung aus, wie der Bundesligist mitteilte. Der US-Amerikaner sollte in der Partie am Sonntag gegen Alba Berlin in die Mannschaft zurückkehren, verletzte sich aber in der Vorbereitung auf sein Comeback erneut.