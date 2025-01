Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann soll in Stuttgart eine Silvesterrakete auf eine Frau geschossen und sie schwer verletzt haben. Der Mann wurde am Mittwoch in einer Wohnung im Stadtteil Untertürkheim festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei der Tat in der Silvesternacht wurde die 20-Jährige am Kopf getroffen. Gegen den 26-jährigen Verdächtigen werde wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.