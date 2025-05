U-Boot U17 öffnet seine Luken für Besucher

Das ausgemusterte Marine-U-Boot U17 im Technik Museum Sinsheim ist von Samstag an von innen zu besichtigen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das ausgemusterte Marine-U-Boot U17 ist von heute an im Technik Museum Sinsheim im Norden Baden-Württembergs von innen zu besichtigen. In den vergangenen Monaten wurde das 48 Meter lange und 350 Tonnen schwere Unterseeboot nach Angaben des Museums aufwendig für die Eröffnung vorbereitet. Was wird Besuchern geboten - und lohnt sich der Besuch?

Was gibt es in U17 zu sehen?

Im Torpedoraum gibt es die acht 15 Meter langen Torpedo-Rohre zu sehen, in denen sich früher die Waffen des U-Bootes befanden. Durch eines der Rohre können Besucher nach draußen schauen. Es gibt die weniger als einen Quadratmeter kleine Toilette mit Dusche zu besichtigen, die Betten der 23 Kameraden Besatzung, die Kombüse mit Kühlschrank, Tische und Bänke, Computerbildschirme und Tastaturen, die Operationszentrale mit Periskop. Durch das Periskop könne Besucher nach draußen schauen und das russische Flugzeug Tupolev erblicken - ein Ausstellungsstück auf dem Dach der Halle nebenan. Zum Abschluss geht es durch den Motorraum wieder nach draußen.

In der Operationszentrale von U17 sind noch Bildschirme, eine Weltkarte und das Periskop zu sehen - durch das Besucher auch nach draußen schauen können. Foto: Bernd Weißbrod/DPA In der Operationszentrale von U17 sind noch Bildschirme, eine Weltkarte und das Periskop zu sehen - durch das Besucher auch nach draußen schauen können. Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Was gibt es in U17 zu hören und sonst zu erleben?

Geräusche, wie sie laut Museum früher in U17 zu hören waren: das Drehen der Schiffsschraube, singende Wale, blubberndes Wasser, das Piepen des Sonars. Es riecht nach Schweiß und Maschinenöl. »Der Geruch ist fantastisch«, sagte Matthias Krieg, stellvertretender Leiter der Museumswerkstatt. »Die U-Boot-Fahrer nennen es den edlen Duft aus Schweiß, aus Motoröl.« Dazu vibriert das U-Boot dank Rüttelplatten leicht. Es gibt einen Ausschnitt aus dem Film »Das Boot« inklusive Alarm zu hören. Währenddessen wird das U-Boot in rotes Licht getaucht. Einige Schalter dürfen auch die Besucher umlegen - und damit etwa Ventile öffnen und schließen.

Durch den Motorraum im hinteren Teil des U-Bootes U17 steigen Besucher wieder nach draußen. Foto: Bernd Weißbrod/DPA Durch den Motorraum im hinteren Teil des U-Bootes U17 steigen Besucher wieder nach draußen. Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Lohnt sich der Besuch von U17?

Wer technikbegeistert ist, sich für U-Boote interessiert oder schlicht Kinder hat - für den lohnt sich der Besuch von U17. Das Technik Museum Sinsheim an sich war auch schon vor U17 einen Tagesausflug wert: Oldtimer in den Hallen, Flugzeuge auf den Dächern, Restaurant und Café, das IMAX 3D-Kino und für Kinder noch ein großer Spielplatz, dazu etwa eine Riesenrutsche und eine Rennstrecke für Boxautos.

Ist es auch wert, für U17 Hunderte Kilometer zu fahren?

Je nachdem, wie groß das Technikinteresse ist, ja. Wer möchte, kann auch den Zwei-Tages-Museums-Pass kaufen und das Schwestermuseum im rund 45 Kilometer entfernten Speyer besuchen. In Sinsheim selbst gibt es noch die Thermen & Badewelt Sinsheim, das Fördertechnik-Museum zur Geschichte der Fördertechnik mit Indoor-Spielhalle sowie die Klimaarena, ein interaktives Museum zu Klimawandel und Nachhaltigkeit.

Wie außergewöhnlich ist die Möglichkeit, U17 von innen zu sehen?

U17 ist nach Angaben des Verbandes Deutscher Ubootfahrer das modernste Museums-U-Boot in Deutschland und das einzige seiner Klasse. »Die U-Boot-Klasse 206A war bis 2008 das wesentliche Rückgrat der Ubootwaffe der Bundesrepublik«, sagt Präsident Michael Setzer. Die anderen sechs Museums-U-Boote bundesweit sind demnach alle älter, so etwa das U-Boot U9 im Technik Museum Speyer. U17 stehe zudem für die Digitalisierung seiner Ortungs- und Waffensysteme, sagte Setzer. Es sei mit acht Torpedos ausgestattet gewesen, die auf Ziele in mehr als 30 Kilometern Entfernung abgefeuert werden konnten.

Wie kam U17 nach Sinsheim?

Standort des Gefährts für 23 Mann Besatzung war früher Eckernförde an der Ostsee. U17 war von 1973 bis 2010 im Einsatz. Nach der Ausmusterung folgte nach Gesprächen mit dem Bundesverteidigungsministerium und der Bundeswehr ein Leihvertrag durch die Technik Museen Sinsheim Speyer.

Andreas Hemmer, Museumsleiter des Technik Museums Sinsheim, hat das U-Boot von der Ostsee bis nach Baden-Württemberg bringen lassen. Foto: Bernd Weißbrod/DPA Andreas Hemmer, Museumsleiter des Technik Museums Sinsheim, hat das U-Boot von der Ostsee bis nach Baden-Württemberg bringen lassen. Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Vor zwei Jahren - im Mai 2023 - hievte ein Portalkran das Gefährt in Kiel auf einen Schwimmponton. Nach einem Etappenziel in Speyer in der Pfalz erreichte das Boot im vergangenen Juli Sinsheim. Das gesamte Projekt kostete nach Angaben des Museums rund zwei Millionen Euro und wurde überwiegend mit Spenden finanziert.

Wie betreten Besucher U17?

Das neun Meter hohe U-Boot steht auf dem Parkplatz vor einer der Hallen des Museums. Von der Halle reicht eine 20 Meter lange Brücke zum U-Boot. Der Einstieg in U17 erfolgt über eine Luke und eine steile Leiter in den Torpedoraum, der Ausstieg über den Motorraum.

Können Menschen mit Behinderungen U17 von innen sehen?

Der Zugang ist über eine steile Leiter und damit nicht behindertengerecht. Der Gang durch das U-Boot ist zudem mit 40 bis 50 Zentimetern sehr schmal.

Ab welchem Alter können Kinder U17 besichtigen?

Es gibt generell keine Altersbeschränkung. Allerdings müssen alle Besucher, die U17 von innen sehen wollen, über eine steile Leiter mit schmalen Stufen einsteigen. Etwa ab vier Jahren könnte damit ein Besuch des U-Bootes sinnvoll sein, sagte ein Sprecher des Museums.

Was kostet ein Besuch im Technik Museum Sinsheim?

Ein Tageseintritt für das Museum kostet 23 Euro für Erwachsene und 18 Euro für Kinder von 5 bis 14 Jahren. Kinder bis 4 Jahre zahlen keinen Eintritt. Teurer sind Tickets, die einen Besuch des IMAX 3D Kinos auf dem Museumsgelände beinhalten oder für zwei Tage gelten. Der Besuch von U17 ist in dem Museumseintritt enthalten.

Wie sind die Öffnungszeiten des Museums?

Von Montag bis Freitag ist das Museum von 9 bis 18 Uhr geöffnet; an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 9 bis 19 Uhr.

Wie komme ich zum Museum?

Mit dem Auto: Das Museum liegt an der Autobahn A6 zwischen Mannheim und Heilbronn. Nach der Autobahnausfahrt Sinsheim-Süd führt die Beschilderung des Museums zum Ziel. Parkplätze gibt es zahlreiche am und in der Nähe des Museums.

Mit der Bahn: Fünf Gehminuten entfernt vom Museum befindet sich der Museumsbahnhof »Sinsheim-Museum/Arena«.