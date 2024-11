TVB Stuttgart trennt sich von Trainer Schweikardt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Handballer vom TVB Stuttgart haben sich nach dem schlechten Saisonstart von Trainer Michael Schweikardt getrennt. Nach dem 20:33 vor zwei Tagen in Hannover steht der Bundesligist mit nur einem Sieg aus zehn Spielen auf Platz 17. Laut Club-Mitteilung will der Verein mit einem Trainerwechsel »neue Impulse setzen«. Bis zum nächsten Spiel am 24. November in Berlin hoffen die Stuttgarter einen Nachfolger präsentieren zu können.

»Die aktuell schlechte sportliche Situation hat mehrere Ursachen«, sagte Christian May, Sprecher der Gesellschafter. »Diese sind selbstverständlich nicht allein bei Michael Schweikardt zu suchen, doch mit einem neuen Cheftrainer wollen wir nun einen dringend benötigten Impuls bei der Mannschaft setzen.«