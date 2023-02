TSG Hoffenheim leiht Thomas Delaney aus Spanien aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

»Ich freue mich, hier in Hoffenheim und wieder zurück in der Bundesliga zu sein«, sagte Delaney, der auch schon für Werder Bremen und Borussia Dortmund spielte: »Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass wir gemeinsam als TSG wieder erfolgreich sind.«

Delaney absolvierte bislang 107 Begegnungen in der Bundesliga. Mit dem BVB gewann er 2021 den DFB-Pokal. In Dänemark feierte der Routinier mit dem FC Kopenhagen fünf nationale Meistertitel und gewann viermal den dänischen Pokal. Der 72-fache Nationalspieler gehörte zuletzt in Katar auch zum WM-Kader Dänemarks.

