TSG Hoffenheim holt Östigard auf Leihbasis bis Saisonende

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat sich unmittelbar vor Schließung des Winter-Transferfensters noch einmal verstärkt. Der norwegische Nationalspieler Leo Östigard wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zum Erstligisten. Der 25-jährige Innenverteidiger kommt vom französischen Erstligisten Stade Rennes zur TSG. Zudem verleiht der Club Florian Grillitsch bis zum Ende der laufenden Saison an den spanischen Verein Real Valladolid.

»Mit Leo haben wir auf der Zielgeraden der Wintertransferperiode einen Innenverteidiger mit den Qualitäten gefunden, die wir auch gesucht haben«, sagte Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG, in einer Vereinsmitteilung. »Er ist trotz seines noch jungen Alters schon ein international erfahrener Spieler, der bereits in England, vor allem aber in Frankreich und Italien auf höchstem Niveau gespielt hat. Während seiner Zeit bei der SSC Neapel wurde Leo in der Saison 2022/2023 italienischer Meister.« Östigard war in der Saison 2019/2020 auf Leihbasis auch für den FC St. Pauli aktiv.

Den Verein verlassen wird hingegen Grillitsch, der vorerst nach Spanien wechselt. Er war im Juli 2023 vom niederländischen Club Ajax Amsterdam zur TSG zurückgekehrt, kam zuletzt aber kaum mehr zum Einsatz. Der österreichische Nationalspieler hat noch einen Vertrag in Hoffenheim bis zum 30. Juni 2026.