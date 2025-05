Trotz Niederlage: Waldhof Mannheim bleibt drittklassig

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der SV Waldhof Mannheim hat trotz einer 0:1 (0:0)-Niederlage bei Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga geschafft. Die Kurpfälzer profitierten dabei auch von der Niederlage von Borussia Dortmund II beim 1. FC Saarbrücken, so dass die »Buwe« als Tabellen-16. drei Punkte mehr als die Zweitvertretung des BVB aufweisen. Das Tor des Tages erzielte vor 25.261 Zuschauern Noah Sarenren Bazee (57.).

Bielefeld präsentierte sich zwar spielbestimmend. Die Gäste begegneten dem Spitzenreiter und Drittliga-Meister aber auf Augenhöhe. Die Arminia hatte in der Anfangsphase sogar Glück, nicht schon zurückzuliegen, da Felix Lohkemper nach gerade einmal 17 Sekunden per Kopf nur den Pfosten traf. Nach einem Rempler von Bielefelds Torhüter Jonas Kersken gegen Maximilian Thalhammer hätte der Waldhof in der ersten Hälfte auch einen Elfmeter bekommen müssen. So reichte Bielefeld der eine Treffer zur Zweitliga-Meisterschaft, während sich die Kurpfälzer zum Klassenerhalt zitterten.