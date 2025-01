Aktuell Bildung

Trotz Kritik: Land will an Leistungstest »Kompass 4« an Grundschulen festhalten

Immer wieder gab es massive Kritik an dem Leistungstest für Viertklässler. Auch die GEW erneuert nach einer Umfrage unter Lehrkräften ihre Kritik. Doch nun steht fest: Das Kultusministerium will an der verbindlicheren Grundschulempfehlung und an Kompass 4 festhalten. Für Schüler soll in diesem Jahr aber kein Nachteil entstehen.