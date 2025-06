Tropennacht und heiße Tage nach verregnetem Pfingsten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Es wird heiß und sonnig in Baden-Württemberg. Am Donnerstag wird laut den Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die 30-Grad Marke geknackt. Der DWD kündigt außerdem die ersten Tropennächte an. Die Sonnenbrandgefahr ist den Angaben zufolge hoch, das Tragen von Sonnenschutz werde dringend empfohlen.

Zwar zieht am Dienstag noch eine schwache Wolkenfront über Baden-Württemberg, die in der Nordhälfte zu dichterer Bewölkung führen kann. Die Temperaturen steigen aber im Wochenverlauf. Am Dienstag erreichen sie bis zu 27 Grad im Breisgau.

Schwül-heiße Tage und Tropennächte erwartet

Der Tag danach wird etwas wärmer, mit Höchsttemperaturen zwischen 22 und 28 Grad Celsius. Am Donnerstag kündigt der DWD dann Sonne pur an, bei Höchstwerten bis 33 Grad im Freiburger Raum. »Die Luft wird drückend heiß und schwül«, so ein DWD-Meteorologe. Die Nacht zum Freitag könnte sogar tropisch werden in den Ballungszentren Stuttgart, Freiburg, Karlsruhe und Mannheim. »Da sinken die Temperaturen nicht unter 20 Grad Celsius«, sagte er. Der Himmel werde sternenklar.

Am Freitag bleibt es demnach heiß mit Höchstwerten bis zu 35 Grad zwischen Karlsruhe und Mannheim. Regnen soll es bis zum Wochenende nicht. Dann zieht den Angaben zufolge eine Gewitterfront von Nordwesten über Baden-Württemberg.