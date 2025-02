Trio nach illegaler Botox-Behandlung festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen mutmaßlich unerlaubten Behandlungen mit Botox in einem Sonnenstudio in Neckarsulm haben Polizisten zwei Männer und eine Frau in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) vorläufig festgenommen. Die Beamten erwischten einen 48-Jährigen am Sonntag in dem Studio, als er gerade einer Frau Botox spritzen wollte, wie die Polizei mitteilte. Der Mann konnte demnach keine gültige Approbation als Arzt vorweisen. Seinen medizinischen Doktor hatte er in der Türkei gemacht, eine Freigabe durch die Bundesärztekammer für Deutschland gibt es aber nicht. Die Polizisten fanden bei dem Mann verschreibungspflichtige Medikamente und Bargeld als möglicher Bezahlung für die von ihm durchgeführten Behandlungen.

Nur Ärzte dürfen Botox spritzen

Bei seinem 43-Jahre alten mutmaßlichen Komplizen fanden sie ebenfalls mehrere Tausend Euro Bargeld sowie mehrere Anamnesebögen von bereits getätigten Behandlungen. Neben den beiden Männern wurde die 47-jährige Inhaberin des Sonnenstudios vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Gegen die Verdächtigen wird nun wegen Verstößen gegen das Heilpraktikergesetz und das Arzneimittelgesetz sowie Beihilfe hierzu und illegaler Arbeitsaufnahme ermittelt.

Polizisten hatten das Sonnenstudio vor den Festnahmen observiert. Wie die Polizei Kenntnis von den mutmaßlich illegalen Botoxbehandlungen bekam, teilte ein Sprecher nicht mit. Mit dem Nervengift Botox werden unter anderem die Muskeln im Gesicht behandelt, die für die Falten verantwortlich sind. In Deutschland dürfen es nur zugelassene Ärzte spritzen.