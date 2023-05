Aktuell Land

Trinkwasser in Neuenstadt am Kocher weiter abkochen

Die Trinkwasserversorgung in Neuenstadt am Kocher (Landkreis Heilbronn) wird schrittweise wieder hergestellt. Eine uneingeschränkte Nutzung werde bis Freitag erwartet, teilte die Stadtverwaltung am Mittwochabend mit. »Sobald die Trübung, die vor allem durch den Spülvorgang entsteht, zurückgegangen ist, wird eine Entwarnung ausgegeben.«