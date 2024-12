Bitte aktivieren Sie Javascript

Kurz hinter dem Bahnhof Heilbronn ist am Abend ein Triebwagen aus den Gleisen gesprungen. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Berlin sagte, wurde dabei niemand verletzt. Fahrgäste seien nicht an Bord gewesen. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, sei noch klar. Der Unfall sei kurz nach 20.00 Uhr gemeldet worden. Größere Störungen im Bahnverkehr gebe es deswegen nicht. Lediglich der RE 45 von Karlsruhe nach Heilbronn müsse deswegen in Eppingen wenden.