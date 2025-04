Trares-Nachfolger gefunden: Glawogger neuer Waldhof-Coach

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der SV Waldhof Mannheim setzt im Abstiegskampf auf einen jungen Trainer ohne jegliche Erfahrung in der 3. Fußball-Liga. Einen Tag nach der Freistellung von Bernhard Trares präsentierte der Club den Österreicher Dominik Glawogger als neuen Coach. Der 35-Jährige war bis Februar 2024 bei Nord-Regionalligist FC Teutonia 05 Ottensen tätig und absolviert derzeit in seiner Heimat einen Lehrgang zum Erhalt der UEFA-Pro-Lizenz. Über die Laufzeit des Arbeitspapiers machte der SVW keine Angaben.

Zudem kehrt Asif Saric nach Mannheim zurück. Der Co-Trainer arbeitete bereits in der Saison 2022/23 als Assistent für den Waldhof.

»Dominik ist trotz seines jungen Alters schon viele Jahre als Trainer tätig und hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Er bringt seinen eigenen modernen Spielansatz mit, der unserer Mannschaft in den kommenden Wochen helfen soll, Lösungen auf dem Spielfeld zu finden«, sagte Gerhard Zuber, der am Mittwoch als neuer Sport-Geschäftsführer vorgestellt worden war.

Die Mannheimer trennten sich nach der 0:2-Niederlage gegen Schlusslicht SpVgg Unterhaching von Trares, der erst im September übernommen hatte. Bei noch sechs ausstehenden Spielen liegt der Tabellen-16. derzeit einen Zähler vor der Abstiegszone und trifft am Sonntag daheim auf den TSV 1860 München.