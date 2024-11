Transporter in Mannheimer Innenstadt ausgebrannt

In der Mannheimer Innenstadt ist ein Transporter vollständig ausgebrannt. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Transporter ist in der Mannheimer Innenstadt ausgebrannt. Der Fahrer habe Rauch im Motorraum bemerkt und das Fahrzeug an einer Bushaltestelle abgestellt, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf habe der Transporter in Flammen gestanden und sei komplett ausgebrannt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde niemand verletzt. Das Feuer konnte vollständig gelöscht werden.

Durch die Hitze wurden Bäume, Gehsteig und die Fahrbahn beschädigt. Wegen ausgetretener Betriebsmittel mussten einzelne Fahrstreifen gesperrt werden. Die Reinigungsarbeiten dauern an. Außerdem wird überprüft, ob Betriebsstoffe in die Kanalisation gelangt sind. Nähere Angaben zur Brandursache und zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.