Traktor startet Motor von selbst - und fährt gegen Laterne

Wie von Geisterhand hat sich ein Traktor selbstständig gemacht und ist einen abschüssigen Weg in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) hinuntergefahren. Zuvor beschädigte das Fahrzeug noch ein Gartentor und kam schließlich an einer Laterne zum Stehen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Landwirt hatte am späten Sonntagabend bemerkt, dass sein Trecker abhanden gekommen war und alarmierte unter der Befürchtung, das Fahrzeug sei fremdgesteuert worden, die Polizei.