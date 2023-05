Aktuell Land

Traktor rollt Weinberg hinab: Zwei Schwerverletzte

Durch die Irrfahrt eines führerlosen Traktors sind im Hohenlohekreis zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ein 74-Jähriger zuvor mit dem Traktor in seinem Weinberg bei Öhringen gearbeitet. Dabei sei er am Freitagabend abgestiegen, um ein Anbaugerät zu inspizieren - und habe mutmaßlich die Handbremse nicht richtig angezogen. Der Mann versuchte demnach noch, den Traktor zu stoppen, wobei er schwere Verletzungen erlitt.