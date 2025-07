Traktor überrollt Senior - Lebensgefahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 82-Jähriger ist in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) von seinem Traktor überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Erst nach rund zwei Stunden wurde der Verletzte von seiner Frau entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der Mann das Fahrzeug am Samstagabend abgestellt und sich anschließend dahinter aufgehalten. Aus zunächst unbekannter Ursache setzte sich der Traktor in Bewegung, überrollte den Senior und klemmte seine Beine unter den Reifen ein. Die Feuerwehr befreite den Mann, ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik.